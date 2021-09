Saída para o feriado deve gerar maior movimento nas rodovias gaúchas

publicidade

O feriado estadual de 20 de setembro deve elevar o número de motoristas nas estradas gaúchas. A CCR ViaSul estima um aumento de 15% no fluxo na Freeway a partir desta sexta-feira, na saída de Porto Alegre e região Metropolitana. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) afirma que não há alertas de bloqueios e interdições. O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) não agendou programação especial para o feriado. As ações de fiscalização ocorrerão normalmente, como a Balada Segura, que estará atuando dentro dos 36 municípios conveniados em todo o Estado, e não em rodovias. O Detran-RS destaca que a Operação Viagem Segura não tem ocorrido desde o início da pandemia. A presença policial terá reforço.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai atuar na Operação Farroupilha, intensificando o policiamento nas BRs, devido à grande probabilidade de aumento do fluxo de veículos, já que muitas pessoas viajam para aproveitar o feriadão. Segundo a PRF, a previsão de maior movimento na ida é na tarde e noite desta sexta-feira e na tarde e noite de segunda-feira.

