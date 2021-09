Saúde distribuirá 785 mil doses de vacina para reforço de idosos com mais de 60 anos

publicidade

Um novo informa técnico do Ministério da Saúde, divulgado nessa quarta-feira, relata que o envio das doses de reforço para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com mais de 60 anos será feito nos próximos dias. Somente para este grupo serão destinados 785 mil imunizantes.

De acordo com a pasta, outras 3,1 milhões doses serão enviadas para o reforço da vacinação dos profissionais da saúde que trabalham na linha de frente do combate à pandemia. O Ministério da Saúde ainda vai distribuir 2,4 milhões de doses da Astrazeneca para a segunda dose de população, por faixa etária.

Ao todo, nesta distribuição, o Ministério enviará 6,4 milhões vacinas para todos os estados e Distrito Federal. Nessa pauta, são distribuídas 2,4 milhões de Astrazeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 3,9 milhões de Pfizer/ Biontech.

A aplicação da dose de reforço para pessoas acima de 60 anos foi anunciada pelo Ministério da Saúde nessa terça. A medida se justificativa por conta do elevado risco de complicações e óbitos causados pela Covid-19. A decisão foi discutida por especialistas na Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19 (CTAI) e considerou o aumento da resposta imune do organismo depois da aplicação de uma nova dose, principalmente na população mais vulnerável aos sintomas mais graves da doença.

A aplicação da dose de reforço deverá ser administrada seis meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), independente do imunizante aplicado. Também foi recomendado uma dose adicional aos indivíduos com alto grau de imunossupressão. As vacinas a serem utilizadas para a dose de reforço e para a dose adicional deverão ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou Astrazeneca).