Santa Casa de Misericórdia já conta com sete internações em ala específica para Covid-19

A abertura de 28 novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 11 leitos de enfermaria específicos para o coronavírus no Pavilhão Pereira Filho, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, foram oficializados nesta terça-feira. Destes, sete leitos de UTI já estão ocupados por pacientes infectados pela Covid-19. A atualização do boletim foi anunciada pelo diretor-geral da instituição de saúde, Júlio Flávio Dornelles Matos, durante a solenidade de assinatura do contrato com a prefeitura Porto Alegre.

Além disso, segundo Matos, a Santa Casa possui ainda outros 20 leitos no Hospital Santa Clara que estão disponíveis para que a prefeitura possa utilizar a qualquer momento. Conforme Matos, desde março a Santa Casa planejava este momento de auxílio no combate ao coronavírus e realizou uma campanha que arrecadou R$ 5,5 milhões. "Os recursos financeiros foram utilizados na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e para equipar os leitos de UTI", destacou.

Já o secretário municipal da Saúde, Pablo Stürmer, disse que a cidade apresenta um cenário bastante difícil em função da pandemia e que o município está buscando equilibrar a rede de saúde. "Os leitos da Santa Casa serão necessários para as próximas semanas", ressaltou.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior afirmou que a Covid-19 vai causar prejuízos para muitas pessoas e famílias. "Porto Alegre precisa reestruturar a máquina publica para se recuperar depois da pandemia do coronavírus", destacou. O prefeito disse que a cidade terá que se preparar para os desafios que virão depois da pandemia nas áreas econômica, social e na saúde. A prefeitura já havia repassado parte dos respiradores enviados pelo Ministério da Saúde para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Os leitos foram instalados no Pavilhão Pereira Filho, e já estão em funcionamento.

Outras duas instituições de saúde anunciaram a ampliação no número de leitos de Covid. No sábado, dia 20 de junho, foram abertos cinco novos leitos de CTI no Hospital de Clínicas, totalizando 51 dedicados à Covid-19. Na segunda-feira, outros cinco foram entregues e, ao longo deste mês, mais leitos serão instalados, com a intenção de que, em julho, os 105 previstos estejam prontos. A estrutura é viabilizada com os R$ 57 milhões encaminhados pelo Ministério da Educação (MEC).

Já o Hospital Conceição ampliou em 55% número de leitos de UTI Covid, passando de 29 para 44 leitos. O diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Cláudio Oliveira, disse que os 15 novos leitos devem entrar em funcionamento até o final desta semana. Já começaram a funcionar dez novos leitos de UTI não Covid no Hospital Cristo Redentor, auxiliando na liberação de leitos de UTI não Covid do Hospital Conceição.