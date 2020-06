Santa Casa disponibiliza leitos de UTI para pacientes de Covid-19

publicidade

Depois de um mês e meio com estabilização no avançado da ocupação de leitos de UTI, Porto Alegre voltou a apresentar crescimento na demanda por conta da pandemia. Para auxiliar os hospitais de referência, Clínicas e Conceição, no atendimento à Covid-19 na Capital, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre disponibilizou 14 leitos de UTI do Pavilhão Pereira Filho para estes pacientes. E novos serão ofertados.

Segundo o diretor de Operações da Santa Casa, Oswaldo Luis Balparda, destas vagas, 11 já estão ocupados. “Destes, seis pacientes, SUS e não SUS, são confirmados para Covid-19”. Em unidades de internação da Santa Casa, há 29 pacientes, 15 confirmados e 14 suspeitos para o novo coronavírus.

Balparda já esperava o chamado municipal para o hospital se unir à força-tarefa de combate à doença. “A Santa Casa se preparou para isso. Tivemos apoio da comunidade gaúcha no início deste processo, com doações da sociedade, que ajudou na nossa estruturação”, conta o diretor.

Balparda revelou que, até o fim de junho, mais 10 leitos serão disponibilizados e não para por aí. “Se for necessário, em julho, serão mais 23 leitos de UTI. Caso ainda seja preciso, podemos reestruturar o Hospital Santa Clara, com mais 33 leitos”, adiantou.

Pavilhão Pereira Filho, da Santa Casa, de Porto Alegre, tem área de isolamento para receber pacientes com a Covid-19 - Foto: Alina Souza

O diretor explica que a demanda dos demais pacientes será impactada com as ofertas de vagas para tratar a Covid-19. “O hospital não cresceu, faz parte da estrutura que já temos. Mas a Santa Casa não vai fugir de sua responsabilidade e as equipes estão preparadas para receber este volume e, alguns já estão conosco”, garantiu.

O médico intensivista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Grupo Hospitalar Conceição e coordenador do Grupo de Trabalho para Enfrentamento do Coronavírus do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Fabiano Nagel, lembrou que o leito de UTI não se resume ao equipamento em si.

“É preciso que haja uma equipe, que se dedica e também corre risco de saúde. Temos que nos unir para superar tudo isso e deixar o menor número possível de pessoas para trás”, diz o médico.