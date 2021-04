Schirmer projeta revitalização do Centro Histórico em trabalho de várias secretarias

publicidade

Durante entrevista ao programa Boa Tarde Brasil, da Rádio Guaíba, o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, Cezar Schirmer, falou sobre o processo de revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. Os trabalhos, segundo ele, estão em andamento e são coordenados pela pasta, mas contam com o apoio de diversas secretarias da prefeitura da Capital. "Temos prédios belíssimos no Centro e que estão aí, atirados às traças", afirmou.

Conforme Schirmer, em grandes e médias cidades em todo o mundo ocorreram momentos de degradação, seguidos de transformações do ponto de vista da qualidade de vida. "E muitas dessas cidades já iniciaram a recuperação e a reestruturação", disse. Segundo ele, no Brasil isso vem acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis, por exemplo. "Em Porto Alegre, embora tenham sido feitas tentativas no passado, não se conseguiu avançar nessa direção de melhorar o Centro Histórico, ao contrário", destacou.

De acordo com Schirmer, o Centro da Capital é "potencialmente belíssimo". "É ímpar, do ponto de vista da sua realidade urbana, das ruas, praças, além dos patrimônios histórico, cultural e arquitetônico, é potencialmente muito bonito, mas infelizmente é sujo, mal cuidado, mal iluminado e inseguro", descreveu. Além disso, Schirmer frisou que o Centro é "um espaço coletivo e nobre por excelência". "´Portanto, cuidar do Centro Histórico é iniciar um processo de transformação efetiva na cidade", ressaltou.

Além disso, ele enfatizou que a Prefeitura deve, em breve, abrir canais de comunicação com a população para consultar não só profissionais de áreas como arquitetura e urbanismo, mas também o público em geral, para coletar opiniões e sugestões sobre as novas mudanças. "Recuperar o Centro de Porto Alegre é começar a recuperar um pouco, também, a autoestima e a qualidade de vida de todo o povo gaúcho", declarou. Segundo ele, a participação é fundamental.

Uma das ações da Prefeitura será a implantação de um novo Plano Diretor para o Centro. "Isso tem relevância, vamos mudar a questão do regime urbanístico do Centro", pontuou. E, ainda, Schirmer informou que uma das intenções da Prefeitura é estimular a criação de um polo turístico, artístico, cultural, econômico, gastronômico e de lazer. "Vamos estabelecer quem faz o que, como faz e com metas, de curto, médio e longo prazo", detalhou. Entre as medidas que já estão sendo tomadas, Schirmer elencou a reforma da Praça Montevideo, em frente à Prefeitura e, ainda, reformas que devem ser feitas no Esqueletão e também no Mercado Público.