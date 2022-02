“Se o problema é global, as soluções são locais”, diz presidente do IGCC

publicidade

Visto como um importante passo para a aplicação de medidas de prevenção ao câncer e acesso ao tratamento da doença, o Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC) foi lançado oficialmente em cerimônia na prefeitura de Porto Alegre na manhã desta quarta-feira. O instituto foi criado para ser o parceiro de sustentabilidade do City Cancer Challenge (C/Can) na Capital. Associação sem fins lucrativos, o IGCC pretende articular, propor e apoiar iniciativas que colaborem para a promoção do tratamento oncológico direcionado à melhoria da gestão, prevenção, acesso, rastreamento e diagnóstico da doença, tornando Porto Alegre uma referência na área.

“As cidades precisam tomar conta das suas comunidades. Na cidade é onde precisamos fomentar as parcerias. Se o problema é global, as soluções são locais. Precisamos lidar com prevenção e com fatores de risco, incorporando a ideia de mudança de cultura para que a cidade seja um exemplo nacional”, afirmou, emocionada, a presidente do IGCC, Maira Caleffi.

Desde Genebra, a CEO do C/Can, Susan Henshall, participou da cerimônia de forma online. “Planejamos juntos uma série de medidas. Não é uma tarefa simples e depende da paixão e da vontade de mudar. O envolvimento do poder executivo e todos tem sido extraordinário. Porto Alegre é uma cidade do futuro e o IGCC é uma parte fundamental disso. Estamos empolgados e ansiosos para trabalhar juntos com vocês”, disse.

Em 2018, a capital gaúcha tornou-se a primeira cidade brasileira, mantendo-se até hoje como a única, a aderir ao City Cancer Challenge (C/Can), fundação presente em 11 países ao redor do mundo com um trabalho multissetorial e colaborativo. Foram elaborados projetos-piloto que buscam melhorar o sistema de saúde local, com possível impacto também na sistemática de saúde nacional.

Participação do prefeito no lançamento

O prefeito Sebastião Melo, que está em Brasília, também se fez presente de forma virtual. “Está no DNA do nosso governo a parceria. A saúde sempre foi um desafio e passamos por uma pandemia. Nossa cidade ainda desponta, tristemente, em casos de câncer de mama”, disse. O lançamento do instituto foi saudado também pela primeira-dama Valéria Leopoldino. “Quanto mais a gente falar sobre, mais vamos conseguir enfrentar o câncer. O diagnóstico precoce é fundamental”, analisa.

Titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Mauro Sparta apresentou dados sobre a doença na Capital e detalhou objetivos estratégicos da pasta, como a instituição do Comitê Municipal de Enfrentamento do Câncer e o plano municipal de enfrentamento da doença no município. Com base dos dados do Painel-Oncologia do DATASUS, no ano passado foram diagnosticados quase três mil novos casos de câncer em Porto Alegre. Destes, 60% em mulheres e 40% em homens.

Composição

Compõem o Conselho de Administração do IGCC, além da presidente Maira Caleffi, o vice Erno Harzheim, os conselheiros Cátia Duarte, Mariana Polydoro de Albuquerque Diefenthäler, Rafael José Vargas Alves, Wilson José De Almeida Junior, Walker Massa, Patricia Chiappin Kauer e Simone Marcia Dos Santos Machado, tendo como suplentes Rodrigo Loures, André Costa e

Tatiana Razzolini Breyer. O Conselho Fiscal é formado por Sandra Manjorit Calvetti Machado Gonçalves, Pedro Guilherme Schaefer e Marcelo Capra, tendo como suplente Leo Voigt.

Estiveram presente na cerimônia, onde foi assinado o Memorando de Entendimento (MoU) entre C/Can, Comitê Executivo Municipal do C/Can Porto Alegre e prefeitura de Porto Alegre, o secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cássio Trogildo, a deputada Zila Breitenbach, representando a Assembleia Legislativa, e o prefeito em exercício Idenir Cecchim, além de representantes de departamentos da SMS e de entidades médicas.