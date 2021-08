Sebrae RS apresenta nova marca com foco em inovação

publicidade

O Sebrae RS apresentou nesta terça-feira, para convidados, a nova marca, o Sebrae X - Conexões para Inovar, no Instituto Caldeira, no bairro Navegantes, em Porto Alegre. A nova marca da organização tem o foco direcionado para ações voltadas à inovação e busca ampliar a atuação do Sebrae RS na conexão de pequenas e grandes empresas, acesso a investidores e no desenvolvimento de startups. “Para o Sebrae é importante porque, definitivamente, nós fincamos a bandeira do Sebrae como um ator importante do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul. A marca será um guarda-chuva de ações que nós já temos desenvolvido ao longo dos anos. Faltava um elo de ligação com o ecossistema. Por isso a gente traz esta nova marca para que ela possa representar todas as ações que nós fazemos no Estado”, afirmou o diretor superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy.

Na apresentação, que também aconteceu de forma virtual em função da pandemia de Covid-19, foram exibidos vídeos com depoimentos de parceiros do Sebrae RS sobre projetos de inovação. As sete frentes de atuação do Sebrae X foram detalhadas. As ações serão de inovação interna, inovação aberta, startups, atitude inovadora, eventos, investimentos e ecossistema. Em relação ao último ponto, engloba todo o trabalho relacionado aos ecossistemas locais de inovação e também da ativação dos ambientes de inovação do Estado, nas regiões e municípios, incluindo as parcerias com os parques tecnológicos, as incubadoras de empresas e os hubs de inovação.

Esta frente inclui a ampliação dos gestores de inovação regionais do Sebrae RS, que atualmente são nove, um para cada região do Estado onde a organização tem unidades de negócio. Os tempos de Covid-19 foram lembrados no relato de André Vanoni de Godoy. “O Sebrae vai completar 50 anos no ano que vem. Então, olhando para a marca Sebrae, que carrega toda essa história de apoio ao empreendedorismo no Estado e no Brasil, com ações muito relevantes, certamente com um papel fundamental na sobrevivência do pequeno negócio brasileiro, especialmente agora na pandemia, o Sebrae teve papel fundamental na entrega de soluções diretas para os empreendedores neste novo mundo que se criou com a pandemia. E com a pandemia este processo se acelerou”, disse André Vanoni.

A programação apresentou algumas das iniciativas que contribuirão para o desenvolvimento do empreendedorismo no RS e contou ainda com dois talk shows comandados respectivamente pelo sóciofundador da Warren, Tito Gusmão; e pelo sócio-fundador da Aegro, Pedro Dusso. O encerramento do Sebrae X coube ao empreendedor Pedro Waengertner que abordou aspectos de seu mais recente livro ‘‘Transformação Radical’’.