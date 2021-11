Secretário da Saúde de São Paulo destaca ações do governo contra a Covid-19

publicidade

A vacinação permitiu que a cidade de São Paulo retomasse as suas atividades em todas as áreas. A avaliação foi feita pelo secretário estadual de Saúde São Paulo, Jean Gorinchteyn, que nesta segunda-feira participou do almoço-debate do Lide - Grupo de Líderes Empresariais que debateu "O que esperar da saúde em 2022", em São Paulo.

Segundo ele, o governador João Doria foi um grande líder e visionário que entendeu que ao ouvir a ciência seria a única maneira de conter a pandemia da Covid-19 em São Paulo. "Durante um ano e quatro meses tentamos sensibilizar o Ministério da Saúde sobre a importância da vacina o que acabou não acontecendo. Somente tivemos a vacina pela coragem do governador", ressaltou.

Gorinchteyn afirmou que a insistência de João Doria resultou na aquisição da vacina que permitiu imunizar no dia17 de janeiro deste ano a enfermeira Mônica Calazans - uma mulher, negra e da linha de frente no atendimento ao Covid-19. Conforme Gorinchteyn, São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil e no ranking mundial. "São Paulo vacinou mais que os Estados Unidos, Itália, Alemanha e Israel. Entendemos que vacinar é proteger a vida do cidadão", acrescentou.

O secretário de Saúde de São Paulo informou que solicitou a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) solicitando urgência para a autorização do início da vacinação de crianças entre cinco e 11 anos. A imunização desta faixa etária já começou em outros países do mundo, incluindo a Argentina, o Chile e a Colômbia, na América Latina. “São Paulo e seus 645 municípios têm condições técnicas para iniciar a vacinação assim que a Anvisa liberar a aplicação no país. A imunização das crianças é um importante passo para o controle da pandemia e a proteção da população”, acrescentou.

São Paulo já aplicou mais de 72 milhões de doses - 83% da população já foi imunizada com pelo menos uma dose da vacina e 68,50% têm o esquema vacinal completo. "Todos os adolescentes já podem procurar o posto de vacinação mais próximo da sua residência para tomar a segunda dose e ficar totalmente imunizado", explicou Gorinchteyn.

O presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, disse que em relação a pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Sul quase toda a totalidade da população gaúcha está vacinada. "Os números referentes a mortes e internações tem caído subitamente e com isso existe a perspectiva de uma retomada da normalidade na economia", ressaltou.

Segundo Fernandez, o Rio Grande do Sul está muito avançado na questão da vacinação da população e parece que está controlada a questão da pandemia no Estado. "Para 2022, devemos ter uma retomada da normalidade das nossas vidas, da economia e do desenvolvimento", destacou. Fernandez afirmou que a vacina contra o coronavírus deverá fazer parte do calendário de imunização e ele acredita que população terá que ser imunizada novamente no próximo ano.