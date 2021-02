Secretário de Saúde avalia estrutura do Hospital Porto Alegre

publicidade

O secretário municipal da Saúde, Mauro Sparta, realizou, nesta quinta-feira, uma visita ao Hospital Porto Alegre (HPA), localizado no bairro Azenha, acompanhado do diretor geral do hospital, Jair Dacás, da coordenadora médica, Mariana Azeredo e do deputado estadual Dr. Thiago Duarte, com o objetivo de conhecer as instalações e saber mais sobre as possibilidades de contratualização.

Segundo Sparta, o diretor do hospital, Jair Dacás, entregou um documento para a Secretaria Municipal de Saúde no qual constam informações detalhadas sobre o número de funcionários, leitos e aparelhagem da instituição de saúde. "Olhamos todas as instalações e elas são boas, o hospital tem um bom parque de máquinas, 80 leitos clínicos e cirúrgicos, além de 18 leitos para UTI", disse.

Ainda no entendimento de Sparta, o Hospital Porto Alegre está "muito bem aparelhado". "Vamos analisar o documento e conversar com eles sobre a possibilidade de fazer uma contratualização", afirmou, complementando que a SMS deve ter um posicionamento sobre isso até a próxima semana. "Nesse momento tão agudo da doença, que aumentou os índices, temos essa bela possibilidade aí de ter mais uma ferramenta para ajudar os portoalegrenses", ressaltou Sparta.

Segundo a direção do HPA, a instituição tem serviços completos de tomografia, raio x, ecografia e outros serviços, além de espaços especialmente preparados para pacientes com Covid-19. Conforme ele, é preciso aproveitar todos os espaços da área da Saúde que Porto Alegre oferece. "E esse espaço é muito considerável, tive uma bela surpresa pois não conhecia o hospital", pontuou.

Veja Também