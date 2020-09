Segunda começa com chuva, mas tempo abre sob frente fria no RS

publicidade

Frente fria avança pelo Rio Grande do Sul entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira, com chuva e raios. As precipitações, isoladamente, podem ocorrer na forma de pancadas fortes com ocasional granizo. Rapidamente, ar seco e mais frio começa a tomar conta do Estado e o tempo melhora, em muitas áreas já de manhã.

Por isso, o sol aparecerá nesta segunda-feira em grande parte do Estado. Pontos mais ao Norte e o Noroeste ainda terão instabilidade isolada durante o dia. Temperatura agradável, mas esfria e as mínimas ocorrem à noite. Vento por vezes sopra moderado com ocasionais rajadas.

As mínimas rondam os 8ºC em Bagé e os 7ºC em Caxias do Sul. As máximas, por sua vez, podem chegar a 22ºC em Santa Rosa e 24ºC em São Miguel. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 10ºC e 19ºC.

Tal como é o normal nesta época do ano, as incursões de ar frio duram muito pouco. Por isso, ainda na terça, ar mais quente começa a ingressar de novo pelo Noroeste, o que vai gerar uma frente quente com instabilidade na Metade Norte da tarde para a noite.