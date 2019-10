Segunda-feira será chuvosa em todo o RS

publicidade

A segunda-feira será de tempo muito instável em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Há chabce de chuva forte e temporais, com risco de granizo em alguns pontos do Estado. Em alguns pontos, como no Norte, o tempo deve ficar mais aberto.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o ar frio avança e derruba as temperaturas em diversas regiões do Estado, como no Oeste, Centro e Sul gaúcho. O amanhecer deve ser frio para a época do ano. Na maioria das cidades, as mínimas ocorrem no fim do dia.

Em Porto Alegre, tempo permanece chuvoso ao longo do dia. Na Capital, a mínima deve ser de 14°C, e a máxima não passa de 20°C.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 15°C / 21°C

São José dos Ausentes 11°C / 18°C

Santa Rosa 16°C / 24°C

Cruz Alta 14°C / 22°C

Uruguaiana 12°C / 20°C

Pelotas 12°C / 16°C