Seis pessoas morrem em colisão entre dois carros em Soledade

Uma colisão frontal entre dois carros, ocorrida na madrugada desta sexta-feira, matou seis pessoas em Soledade, cidade do Alto da Serra do Botucaraí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado no km 236,4 da BR 386 e envolveu um Pegeot 207, emplacado em Porto Alegre, e um Volvo V40 com placas de Bento Gonçalves.

Os policiais rodoviários relataram que o motorista do Peugeot trafegava na rodovia, no sentido Capital-interior, quando teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com o caminhão. O Volvo V40 acabou saindo da pista e desceu um barranco. Já o Peugeot girou e ficou no acostamento.

As seis pessoas que morreram no acidente estavam no Peugeot. Cinco delas perderam a vida na hora da colisão, enquanto uma foi socorrida e morreu no hospital. Conforme informações da Polícia Rodviária Federal (PRF), todas eram da mesma família e moradoras de Canoas.

O motorista do Volvo foi encaminhado ao Hospital de Soledade em estado grave para os primeiros atendimentos. Ele já foi transferido para o Hospital São Vicente de Paula de Passo Fundo. A pista ficou parcialmente bloqueada e não tem previsão de liberação.