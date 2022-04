Semáforos deixam de funcionar em Porto Alegre após chuvas

publicidade

Após as chuvas entre a segunda e esta terça-feira, Porto Alegre registra semáforos inoperantes, fios energizados sobre uma das ruas e lentidão no trânsito. De acordo com informe da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), ao menos oito semáforos deixaram de funcionar em razão da falta de energia.

07h34 - Atenção para novos pontos:



Estrada João de Oliveira Remião x Beco do Davi.

⚠️ Diário de Notícias, 500, devido ao choque de um carro em um poste.



Equipe Semafórica da #EPTC acionada para os locais. https://t.co/oHnuqxsGZm — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) April 26, 2022

Na avenida Borges de Medeiros, junto ao Parque Marinha do Brasil, a EPTC informa que fios energizados rompidos estão sobre a calçada. Agentes da empresa sinalizam a circulação de modo a garantir que ninguém seja ferido por conta do problema.

07h25 - ⚡️ Atenção! Fios energizados rompidos e caídos sobre a calçada na Av. Borges de Medeiros, próximo ao número 2500, junto ao Parque Marinha do Brasil.



Agentes da #EPTC sinalizam a circulação para garantir a segurança da população no local. @CEEE_Equatorial acionada. pic.twitter.com/hduD2kuWTG — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) April 26, 2022

Além dos semáforos não funcionando direito, alguns bloqueios devido acidentes e pontos de lentidão estão sendo observados. Houve uma colisão entre e um caminhão entre a avenida Ipiranga e a rua Santana, em direção ao Centro.

07h17 - Atenção! Acidente entre carro e caminhão na Av. Ipiranga x Rua Santana, em direção ao Centro.



Agentes da #EPTC no local. O SAMU já realizou o atendimento.



Há bloqueio parcial na faixa exclusiva de ônibus. pic.twitter.com/Ga3DMhpWa6 — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) April 26, 2022

Veja Também

Também no caminho para o Centro, uma moto colidiu com um carro na avenida Professor Oscar Pereira, próximo ao cruzamento com a rua Dom Vital.