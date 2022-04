Sem instalação de brinquedos, revitalização da Praça da Matriz segue em compasso de espera

publicidade

Espaço caro à população e à história de Porto Alegre, a Praça da Matriz, no Centro Histórico, segue com as obras de revitalização inacabadas. Considerada a última parte do projeto, a instalação de brinquedos infantis está inconclusa. A prefeitura garantiu que o espaço seria finalizado até o final da semana passada, mas apenas um ornamento de ferro foi colocado no local, que ainda não tem nenhum brinquedo.

Hoje, um grupo de adolescentes observava a construção e tentava compreender a funcionalidade da estrutura. Para alguns, o espaço parecia destinado a exercícios físicos. Nenhum funcionário trabalhava no local. Em 11 dias, as obras pouco avançaram. É a sexta vez que a prefeitura adia a entrega de toda a praça revitalizada, que segue com 88% das obras concluídas. A previsão inicial era oferecer o espaço à criançada a partir de fevereiro. Agora, o Paço Municipal informa que 'não tem prazo definido' para concluir a revitalização.

Por meio de assessoria, a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) explica que solicitou 'diversas correções e ajustes'. Conforme a pasta, que não detalha quais são os ajustes, a construtora está executando essas correções. No dia 16 de abril - data prevista para deixar o local pronto para os usuários - se encerrou o contrato com a empresa Elo Construções e Instalações. Naquela ocasião, a SMC garantiu que seria feita uma revisão com eventuais ajustes, sem custos extras para a prefeitura.

A obra foi uma ação do PAC Cidades Históricas via Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), já que o local é tombado pelo Governo Federal. O investimento total foi de R$ 2.396.685,84. As intervenções estão em andamento desde julho de 2020.