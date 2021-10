Semana começa com chuva leve e aberturas de sol, mas também com frio no RS

publicidade

Uma massa de ar frio ingressa no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira e traz um dia de temperatura muito agradável para outubro. A jornada começa fria em algumas regiões e termina com marcas baixas nos termômetros em todo o Estado.

Por isso, na grande maioria das cidades, as mínimas desta segunda-feira ocorrem à noite. O dia começa com muitas nuvens entre a madrugada e de manhã na Metade Norte, com chance de garoa e chuva leve em diferentes pontos, mas depois o sol aparece. No Oeste e no Sul, o sol vai predominar e aparece desde cedo.

As mínimas rondam os 6ºC em Bagé e em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 21ºC em Uruguaiana e 24ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 13ºC e 21ºC.

Ciclone extratropical com pressão mínima central de 995 hPa, a Leste da província argentina de Buenos Aires, impulsiona uma massa de ar frio para o Sul do Brasil. O ciclone extratropical não representa um risco maior por não ser intenso, estar distante do Sul do Brasil e pela tendência de se afastar do continente neste começo de semana.

A massa de ar frio, entretanto, vai trazer temperatura baixa para outubro. Queda de temperatura será percebida no Sul do país e em parte do Centro-Oeste, mas o resfriamento será maior no Rio Grande do Sul. Esta massa de ar frio vai garantir temperatura agradável e abaixo da média desta época do ano ao longo de quase toda a primeira quinzena de do mês.