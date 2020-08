Semana começa com ingresso de ar polar intenso e chance de neve no sul do Brasil

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas o frio já começa a dar as caras. Uma massa de ar polar começa a ingressar e deve trazer frio intenso para a América do Sul, com possibilidade de neve na região Sul do país.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a queda mais perceptível deve ocorrer a partir de quarta-feira. Nesta segunda, o começo da manhã ainda será frio. No entanto, não está afastada a possibilidade de chuva.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. Na Capital, a mínima deve ser de 8°C, e a máximas não ultrapassa os 22°C.

Mínimas e máximas no RS

Passo Fundo 9°C / 23°C

Livramento 1°C / 21°C

Bagé 3°C / 20°C

Santa Cruz 7°C / 23°C

Alegrete 5°C / 22°C