Semana começa com muita chuva e chance de temporais e granizo no RS

O ingresso do ar tropical quente já traz pancadas de chuva isoladas na primeira metade desta segunda-feira no interior gaúcho. Da tarde para a noite, organiza-se uma linha de instabilidade com chuva, raios e granizo isolado que se desloca de Noroeste para Sudeste pelo Estado.

A instabilidade mais forte pode alcançar a área de Porto Alegre à noite. Antes da chuva, o sol aparece com nuvens na maioria das regiões com período de céu nublado a encoberto. A temperatura estará agradável na maior parte das cidades, contudo no Noroeste e no Norte do Rio Grande do Sul se eleva mais com abafamento.

As mínimas rondam os 7ºC em São José dos Ausentes e os 9ºC em Santana do Livramento. As máximas, por sua vez, podem chegar a 25ºC em Uruguaiana e 27ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 14ºC e 22ºC.

Chuva excessiva a localmente extrema, com fortes temporais deve ser esperada no Rio Grande do Sul em razão da atuação de uma frente quente que começará a se formar. Ar muito quente vai encontrar massa de ar mais frio. A instabilidade começa a aumentar da tarde para a noite de segunda.

Na madrugada e na manhã de terça, a frente quente ganha muita força com chuva forte a intensa em diversas cidades, granizo de variado tamanho, muitos raios e rajadas de vento localmente fortes a intensas. As pancadas de chuva serão torrenciais com altos volumes em curto intervalo em muitos pontos. Haverá locais com chuva de 30 mm a 50 mm em só uma hora e acumulados de 100 mm a 150 mm em menos de seis horas.

O pior cenário é esperado em parte do Oeste e do Centro, no Sul, e no Leste do Estado, o que inclui Porto Alegre e região. No Noroeste e no Norte, ao contrário, o sol aparece com calor e ocorre chuva isolada.

A frente quente se converte em frente fria na quarta. A frente traz chuva forte e temporais no Oeste e no Sul gaúcho desde cedo e no decorrer do dia avança para as demais áreas com chuva e alto risco de tempestades, sobretudo de vento.