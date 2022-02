Semana começa com sol e calor ameno no RS

publicidade

A semana deve iniciar com sol e nuvens e calor ameno em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a MetSul Meteorologia, a segunda-feira deve começar com marcas abaixo de 15°C em grande parte das áreas. Em trechos da Serra gaúcha, os termômetros podem chegar a mínimas inferiores a 10°C.

Durante a tarde a temperatura sobe com máxima ao redor de 30°C no Oeste do Estado, região em que a umidade relativa do ar poderá baixar de 30%. Na faixa Leste, o dia será ventoso, com rajadas moderadas e até fortes no Litoral Sul.

Ainda segundo a MetSul, a ocorrência de chuva não está descartada. Contudo, deve ser esparsa e passageira.

Em Porto Alegre, a temperatura vai variar entre 16ºC e 26ºC.

Mínimas e máximas no RS:

Bagé 11°C / 25°C

Santa Cruz 13°C / 29°C

Vacaria 8°C / 22°C

Torres 19°C / 27°C

Erechim 11°C / 23°C