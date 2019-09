Semana começa com temperatura em forte elevação no RS

publicidade

Massa de ar quente toma conta do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira e favorece uma elevação muito acentuada da temperatura. Será mais um dia com tempo ensolarado e amplos períodos de céu claro no Estado, de acordo com a MetSul Meteorologia.

O amanhecer ameno pode registrar névoa úmida e talvez até nevoeiro em alguns pontos, especialmente na faixa Leste. Na costa, chance de nevoeiro costeiro. Com o sol, a temperatura sobe rapidamente durante a manhã e a tarde será de calor.

Máximas muito elevadas principalmente no Noroeste e ao longo da Fronteira Oeste com marcas acima dos 35°C. Em Porto Alegre, a segunda-feira ensolarada terá temperaturas variando entre 13°C e 33°C.

O dia mais quente da semana será na terça-feira, quando as marcas dos termômetros ficarão perto dos 40°C. No entanto, entre a madrugada de terça para quarta, ingressa uma frente fria, trazendo chuvas. Em muitas áreas, como Porto Alegre, o sol ainda deve aparecer com calor antes da chuva. A chuva poderá ser localmente forte e vir com tempestades isoladamente fortes a severas com risco de vendavais e granizo.