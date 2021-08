Semana começa ensolarada e com dia agradável no RS

publicidade

Uma massa de ar seco e de alta pressão atmosférica define as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol aparece em todo o Estado e com amplos períodos de céu claro e ausência de nuvens, de acordo com a MetSul Meteorologia. No começo do dia, algumas áreas podem ter nevoeiro, neblina ou nuvens baixas, especialmente no Sul gaúcho.

A segunda-feira começa com um pouco de frio, mas a temperatura rapidamente se eleva durante a manhã e a tarde será de temperatura bastante agradável. O vento sopra predominantemente fraco e se intensifica no fim da tarde ou à noite, sobretudo no Leste gaúcho. Em Porto Alegre, a segunda de sol terá máxima de 25°C.

Mínimas e máximas pelo RS

Porto Alegre 12°C / 25°C

Capão 13°C / 23°C

Caxias do Sul 9°C / 24°C

Erechim 11°C / 24°C

Passo Fundo 11°C / 24°C

Santa Cruz do Sul 11°C / 26°C

Alegrete 11°C / 27°C

Livramento 9°C / 25°C

Pelotas 10°C / 24°C