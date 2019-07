Semana no Rio Grande do Sul será marcada pelo aumento gradativo das temperaturas

publicidade

O ar polar presente no Rio Grande do Sul tem garantido nos últimos dias um clima gélido nas primeiras horas da manhã. Nesta segunda-feira não foi diferente, com temperaturas de -4ºC em três regiões: Sul, Planalto e Noroeste. Esta condição de frio intenso irá se modificar de maneira gradativa, segundo a MetSul Meteorologia. A semana que se inicia será marcada pelo aumento gradativo das marcas, ainda que o ambiente permaneça gelado na grande maioria das regiões. Tardes confortáveis, com máximas de 20ºC, podem ser esperadas a partir desta terça.

Hoje, Porto Alegre começou a segunda com 3ºC de mínima, mas a máxima já deve chegar aos 18ºC no período da tarde. O bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, teve 1°C. Já na Base Aérea de Canoas, a marca chegou a 2ºC. São Leopoldo registrou 3°C.

Nesta terça, antes das tardes com 20ºC de temperatura, o amanhecer ainda será frio, mas não de maneira excepcional como aconteceu no sábado e no domingo. Poucos pontos do Rio Grande do Sul terão marcas negativas, mas diversas regiões ainda terão termômetros marcando no máximo 5ºC durante a manhã.

Na quarta e na quinta, a condição de aumento das temperaturas irá se manter, até que na sexta a chuva retorna ao Estado, principalmente nas regiões Oeste e Campanha.