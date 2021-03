Semana que terá "cara" de outono começa com sol entre nuvens e tarde agradável

publicidade

Massa de ar mais seco e frio cobre grande parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O tempo, entretanto, não vai estar firme. O sol aparece na maioria das regiões, porém com nuvens esparsas.

Áreas de instabilidade trazem chuva no decorrer do dia em pontos do Noroeste e do Norte do Estado mais próximos de Santa Catarina. No fim do dia, chove em pontos do Sul gaúcho, na área entre o Chuí e Pelotas, por conta da circulação de área de baixa pressão.

O dia será de temperatura bastante agradável e terá até sensação de um pouco de frio cedo da manhã e à noite em cidades da Campanha e da Serra.

As mínimas rondam os 11ºC em São José dos Ausentes e os 13ºC em Santana do Livramento. As máximas, por sua vez, podem chegar 25ºC em Bagé e 26ºC em Santa Cruz do Sul. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 18ºC e 26ºC.

A última semana marcou o começo do outono, mas as características ainda foram mais típicas de verão com dias quentes, abafados e pancadas de chuva geradas pela elevação da temperatura. A semana que começa, entretanto, será a primeira da nova estação com cara realmente outonal.

Uma massa de ar frio que começou a ingressar a partir do Oeste vai definir as condições. Por isso, os dias dos gaúchos serão muito agradáveis. As noites terão mínimas menores, inclusive com sensação de frio em algumas cidades, e as tardes serão de conforto térmico sem calor. Com tempo mais seco e aberto, a segunda metade da semana reservará mínimas mais baixas e algumas noites frias em diversos municípios.