Semana tem 550 vagas de emprego cadastradas no Sine de Porto Alegre

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre tem 550 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda esquina com Mauá, no Centro Histórico. Na terça-feira, às 9h, haverá entrevistas diretas para ceramistas, pintores, pedreiros e eletricistas. Nas vagas gerais o destaque é para 85 vagas de atendente de lojas e 50 de auxiliar de logística. O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas.

O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br

Empresas – O cadastro de vagas pode ser feito de forma totalmente digital neste link. No formulário eletrônico as empresas podem colocar todas as informações necessárias para efetuar o cadastro gratuito e as informações das vagas a serem ofertadas. O Sine dispõe, mediante agendamento prévio, de um espaço para os empregadores realizarem as entrevistas de seleção com os candidatos, seguindo todos os protocolos determinados pela saúde.

Confira as vagas da semana:

Vagas para PCDs

Auxiliar administrativo PCD-1

Vagas gerais

Abastecedor de caldeira-3

Açougueiro-1

Ajudante de açougueiro (comércio)-6

Ajudante de farmácia-1

Ajudante de serralheiro-1

Alimentador de linha de produção-1

Almoxarife-3

Analista de marketing-1

Analista de recursos humanos-1

Armador de ferragens na construção civil-1

Arte-finalista-1

Assistente administrativo-1

Assistente de escritório-1

Assistente de vendas-5

Atendente de balcão-3

Atendente de bar-4

Atendente de farmácia – balconista-6

Atendente de lanchonete-1

Atendente de lojas-15

Atendente de lojas-85

Atendente de telemarketing-2

Auxiliar administrativo-2

Auxiliar de cozinha-8

Auxiliar de estoque-2

Auxiliar de faturamento-1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes-9

Auxiliar de limpeza-10

Auxiliar de linha de produção-8

Auxiliar de logistica-50

Auxiliar de pintor de automóveis-2

Auxiliar de segurança-10

Auxiliar de serviço de segurança-5

Auxiliar de topógrafo-1

Auxiliar financeiro-1

Auxiliar técnico de mecânica-4

Caldeireiro de manutenção-1

Caldeireiro instalador-10

Camareira de hotel-8

Carpinteiro-1

Churrasqueiro-1

Colador de calçados-2

Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias-5

Confeiteiro-2

Consultor de vendas-9

Costureira em geral-2

Desenhista projetista de arquitetura-1

Eletricista-5

Eletrotécnico-2

Encarregado de montagem-1

Encarregado de orçamento-1

Engenheiro civil-1

Esteticista-3

Estoquista-16

Faturista-1

Ferreiro armador na construção civil-3

Fiscal de caixa-3

Fresador cnc-1

Funileiro montador-1

Garçom-1

Inspetor de qualidade-1

Instalador de alarme-1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança-1

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações-31

Mãe social-2

Manobrista-6

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração-10

Mecânico de manutenção de automóveis-1

Mecânico de manutenção de máquina industrial-4

Mecânico de manutenção hidráulica-1

Mecânico de motor a diesel-1

Mestre de obras-3

Monitor de alunos-4

Montador-5

Montador de andaimes (edificações)-10

Montador de estruturas metálicas-1

Motorista de caminhão-1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações-5

Operador de carregadeira-1

Operador de centro de usinagem com comando numérico-7

Operador de escavadeira-1

Operador de guindaste (fixo)-1

Operador de jato abrasivo-5

Operador de laminação-1

Operador de máquinas de usinar madeira (cnc)-4

Operador de retro-escavadeira-1

Operador de telemarketing ativo-1

Operador de telemarketing ativo e receptivo-5

Operador de tráfego-15

Orientador de tráfego para estacionamento-5

Pedreiro-12

Pedreiro de acabamento-6

Pintor industrial-10

Pizzaiolo-1

Polidor de pedras, a máquina-3

Recepcionista atendente-6

Recepcionista, em geral-6

Representante comercial autônomo-3

Salgadeiro-1

Serralheiro-1

Servente de obras-9

Soldador-11

Supervisor administrativo-3

Supervisor de vendas de serviços-7

Sushiman-1

Técnico analista de processos de produção-1

Técnico de manutenção industrial-2

Técnico de matéria-prima e material-2

Técnico de suporte de ti-2

Técnico eletrônico-2

Tecnólogo em segurança do trabalho-1

Topógrafo-1

Torneiro mecânico-3