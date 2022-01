Senadores querem ouvir Queiroga sobre vacinação de crianças

publicidade

Senadores de diferentes partidos apresentaram nesta quinta-feira um pedido para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, seja convocado para dar explicações ao Congresso. Os parlamentares querem que Queiroga preste informações sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade e outros temas relacionados à Covid-19.

Além da vacinação de crianças, que deve começar na semana que vem, quase um mês após a Anvisa autorizar a aplicação do imunizante da Pfizer em pessoas dessa faixa etária, os 12 senadores que assinam o pedido também querem que Queiroga dê mais informações à comissão do Congresso que acompanha as ações do combate à pandemia. Não se trata de um convite, pois Queiroga será obrigado a comparecer caso sua convocação seja aprovada. O requerimento só poderá ser votado quando o Congresso retomar as atividades, a partir do dia 1° de fevereiro.

Veja Também

Entre os temas citados pelos senadores estão a quantidade de doses da vacina adquiridas para a campanha de imunização em 2022, as medidas planejadas para conter o avanço da variante Ômicron e da coinfecção por coronavírus e influenza ('flurona'), e sobre o 'apagão' dos dados sobre infecções, internações e mortes por Covid-19.

“Entende-se necessário e urgente o comparecimento do senhor Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, Ministro de Estado da Saúde, à Comissão Representativa do Congresso Nacional, a fim de prestar esclarecimentos aos parlamentares e à sociedade brasileira sobre os fatos mencionados e os demais [fatos] relacionados à pandemia de Covid-19”, dizem os senadores no pedido.

Assinam o pedido os senadores que integraram a cúpula da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19 no ano passado, Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e Renan Calheiros (MDB-AL), além de Zenaide Maia (PROS-RN), Paulo Rocha (PT-PA), Fabiano Contarato (PT-ES), Simone Tebet (MDB-MS), Eliziane Gama (Cidadania-MA), Rogério Carvalho (PT-SE), Jorge Kajuru (Podemos-GO), Humberto Costa (PT-PE), Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Eduardo Braga (MDB-AM) e Otto Alencar (PSD-BA).