Servidores da Segurança Pública de Porto Alegre começam a ser vacinados contra a Covid-19

Os servidores da Segurança Pública de Porto Alegre começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Foram imunizados agentes da Polícia Civil, servidores da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

Os policiais civis foram imunizados contra o coronavírus no auditório da Palácio da Polícia, no bairro Santana, em Porto Alegre. A aplicação da vacina nos profissionais da segurança pública foi acompanhada pela delegada Nadine Anflor, Chefe de Polícia, e pelo prefeito Sebastião Melo.

A policial civil Aline Tomasetti, que atua no Conselho Superior de Polícia, disse que estava bastante ansiosa para fazer a vacina. "A gente se expõe a bastante risco e andamos, até em função da bandeira preta, fiscalizando diversos locais onde ocorriam festas clandestinas. Havia muita exposição", ressaltou. Já a delegada Nadine Anflor afirmou que a vacina veio em boa hora e traz tranquilidade para a corporação seguir nas ações, protegendo policiais e suas famílias.

Os policiais civis, um total de 1.646 profissionais, serão vacinados no auditório do Palácio da Polícia até quarta-feira, das 8h às 17h. A aplicação da vacina é feita pelas equipes de vacinação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

No Centro de Saúde IAPI, na zona Norte da Capital, foram imunizados contra a Covid-19 os agentes da PRF, da Guarda Municipal e da Susepe. A agente penitenciária Carmem Lúcia disse que a partir de agora vai trabalhar com mais segurança. Não foram registradas filas ou aglomerações no início da vacinação. Os integrantes da PRF (162 profissionais), da Susepe (sistema prisional, 885 servidores) e da Guarda Municipal de Porto Alegre (516 profissionais) serão vacinados até o dia 8 de abril. A vacinação será realizada das 8h às 17h.

Já os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar foram vacinados no Hospital da Brigada Militar, no bairro Cristal, na zona Sul da Capital, por equipes do próprio hospital. A aplicação da vacina ocorre até sexta-feira, dia 9, das 8h às 18h. Nesta segunda-feira, a imunização da Brigada Militar começou às 12h30min, porque as vacinas foram retiradas na sede da Diretoria de Vigilância em Saúde, às 10h. Um total de 3.841 policiai militares e 385 bombeiros militares serão imunizados.

A major Lidiana Mayer Knebel, médica do Departamento de Saúde da Brigada Militar (BM), disse que estão sendo vacinados todos os militares da BM e do Corpo de Bombeiros Militar que estão na ativa e atuam nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público. "Os que trabalham em Porto Alegre serão vacinados no Hospital da Brigada Militar, num fluxo mil militares por dia (100 por hora), para evitar aglomeração. Os militares que trabalham em outras cidades do Estado estão sendo vacinados nas unidades básicas de saúde de cada município, conforme combinação com os Comandos Regionais da Brigada Militar", ressaltou.

Segundo Lidiana Mayer, a vacinação é muito importante porque contribui com as demais medidas de combate à pandemia já adotadas e promete reduzir a gravidade dos casos de doença entre o efetivo. "Além da vacina, existe as medidas já implementadas, como a lavagem constante das mãos, o uso do álcool em gel e o uso da máscara", ressaltou. Além disso, é feita a higienização das viaturas e equipamentos, o arejamento de ambientes e viaturas, a testagem precoce, o monitoramento dos sintomas e o acompanhamento/tratamento médico desde o inicio dos sintomas.