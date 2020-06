SES registra 591 novos casos e 11 óbitos pela Covid-19 no Rio Grande do Sul

publicidade

Em seu último boletim epidemiológico, publicado às 18h, nesta sexta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) atualizou para 276 óbitos e 11.583 casos confirmados os números da Covid-19 no Rio Grande do Sul. De acordo com a pasta, nas últimas 24 horas, o Estado registrou 591 novos casos e 11 mortes.

O Rio Grande do Sul registrou hoje 591 novos casos da #COVID19.



Nas últimas 24 horas foram confirmados 11 óbitos pelo novo #coronavirus.



Total de casos confirmados: 11.583

Óbitos: 276



O número estimado recuperados é de 8.391 (72% dos casos).https://t.co/ZxiPeaLhKP pic.twitter.com/K9Lkqzy5pW — Secretaria da Saúde (@SES_RS) June 5, 2020

Confirmados pelas secretarias municipais, três óbitos, notificados em Santa Maria, Viadutos, e São Gabriel ainda não foram contabilizados pelos números estaduais. Com isso, o Rio Grande do Sul registra, pelo menos, 279 mortes confirmadas pela Covid-19. Em Santa Maria e Viadutos, as fatalidades foram informadas entre quarta e quinta-feira, mas ainda não foram atualizadas no balanço oficial.

Até o momento, 8.391 pacientes já se recuperaram da doença, que atinge 323 municípios no RS. Na atualização, 18 casos foram excluídos por duplicidade ou correção de resultado.

Nesta sexta, o Estado registrou a segunda morte por coronavírus de um profissional da saúde. O óbito do técnico de enfermagem Abel da Cruz Neto, servidor do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), foi notificado pelo SindiSaúde-RS.

A última atualização do Observatório da Enfermagem demonstra que, até essa quinta-feira, 112 trabalhadores da saúde estavam afastados com casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul. Dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) demonstraram ainda que há 472 profissionais em quarentena por suspeita da doença.

Novas mortes no Rio Grande do Sul:

- Alvorada (homem, 61 anos)

- Bento Gonçalves (homem, 49 anos)

- Bento Gonçalves (mulher, 77 anos)

- Condor (mulher, 42 anos)

- Jaguari (homem, 89 anos)

- Porto Alegre(mulher, 88 anos)

- Seberi (homem, 67 anos)

- Tiradentes do Sul (mulher, 64 anos)

- Trindade do Sul (homem, 66 anos)

- Viamão (mulher, 80 anos)

- Viamão (mulher, 82 anos)

Mortes confirmadas pelas Secretarias Municipais, que ainda não constam no boletim da SES:

- Viadutos (mulher, 83 anos)

- Santa Maria (mulher 66 anos)

- São Gabriel (não informado)

Defasagem em relação aos dados de Porto Alegre diminui

Nesta sexta-feira, a SES notificou 130 novos casos em Porto Alegre, atualizando para 1.077 o número total. Em relação aos dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde da Capital, o informe segue com defasagem, mas um pouco menor.

Neste momento, de acordo com a SMS, são 1.489 casos na cidade, 312 a mais que no boletim estadual. Na última quinta-feira, esta diferença era de 442.