Sesc RS realiza a doação de máscaras para moradores em situação de rua de Porto Alegre

publicidade

O projeto Amor em Forma de Máscara, do Sesc Comunidade, realizou no sábado a doação de máscaras para moradores em situação de rua de Porto Alegre. Os equipamentos de proteção individual (EPIs) foram entregues na sede do Prato Feito das Ruas na rua Sarmento Leite, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A entidade recebeu 300 itens que foram produzidos pelos voluntários do Sesc/RS.

A entrega foi feita pela assistente social Leila Anastácio aos integrantes do Prato Feito das Ruas. As máscaras foram distribuídas junto com marmitas entregues aos moradores em situação de vulnerabilidade social durante um almoço realizado no viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, na avenida Loureiro da Silva com avenida João Pessoa.

As máscaras foram confeccionadas por voluntários do Sesc/RS, higienizadas e embaladas individualmente. A assistente social Leila Anastácio, do Sesc Voluntariado, informou que a iniciativa faz parte do projeto Amor em Forma de Máscara: Costure esta Ideia, do Sesc Comunidade. "A ideia é confeccionar cinco mil máscaras de tecido para pessoas em situação de vulnerabilidade social e que não têm condições de adquirir o equipamento de proteção", acrescentou.

Segundo Leila Anastácio, o projeto Amor em Forma de Máscara já realizou a entrega de cerca de quatro mil máscaras de tecido pelo Sesc Comunidade em Porto Alegre e nas cidades da Região Metropolitana - Canoas, Esteio, Viamão e Charqueadas. "O material doado ao Parto Feito das Ruas foi produzido por integrantes do voluntariado do Sesc/RS, com tecidos, linhas e elásticos doados pelo Programa Sesc Envolva-se", ressaltou.

O mutirão de solidariedade envolve os programas sociais Voluntariado, Envolva-se, Mesa Brasil e Maturidade Ativa. As máscaras foram feitas por mais de 40 pessoas que participam do programa de Voluntariado do Sesc/RS com tecidos doados pelo programa Envolva-se em parceria com o Mesa Brasil. Os EPIs também foram distribuídos para a população indígena e para as pessoas em situação de rua do Instituto Espírita Dias da Cruz, no bairro Azenha.