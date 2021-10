Sete pessoas seguem soterradas em gruta no interior de São Paulo

publicidade

O Corpo de Bombeiros relata que sete pessoas seguem soterradas sob os escombros da Gruta Duas Bocas, localizada na cidade de Altinópolis (SP), na região de Ribeirão Preto, localizada a 335 quilômetros de São Paulo. O desmoronamento aconteceu na madrugada deste domingo (31), durante um treinamento do curso de bombeiro civil. Trabalham na região para a remoção das vítimas ao menos seis viaturas e uma equipe de 20 bombeiros.

O grupo que estava no local no momento do acidente era composto de 26 pessoas. Destas, 16 deixaram o local sem ferimentos e outras três foram removidas com fraturas e hipotermia.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, três das vítimas encaminhadas para o Hospital de Misericórdia de Altinópolis já receberam alta hospitalar e outras duas seguem internadas com quadro estável. A gruta e a Cachoeira do Itambé são duas das principais atrações turísticas do Nordeste paulista, ambas situadas na estrada vicinal Arlindo Vicentini, e recebem turistas de todo o país.