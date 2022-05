Sexta-feira será de sol e amanhecer gelado na maior parte do RS

publicidade

O Rio Grande do Sul viverá uma sexta-feira de sol na maior parte do Rio Grande do Sul. A manhã será de amanhecer gelada, em função da diminuição da nebulosidade e o tempo aberto na madrugada, que vão favorecer declínio muito acentuado da temperatura, o que nuvens e chuva, pelo ciclone, impediram nos últimos dias em muitas cidades.

O dia será ensolarado e com amplos períodos de céu claro, mas com nevoeiro em alguns pontos ao amanhecer. A tarde vai ser agradável.

De acordo com a MetSul, diversos municípios terão suas menores mínimas da semana e também do ano até agora, como Porto Alegre, especialmente nas horas inaugurais do dia. Na Capital, o dia será de sol. A temperatura varia entre 9°C e 18°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Cruz 7°C / 19°C

Bagé 3°C / 17°C

Erechim 2°C / 17°C

Caxias do Sul 3°C / 16°C

Torres 10ºC / 19°C