Sexta-feira será de sol no RS

publicidade

A sexta-feira será de tempo aberto e ensolarado, com amplos períodos de céu claro na maioria das regiões do RS. Algumas nuvens esparsas até aparecem, especialmente no Nordeste, mas logo se dissipam.

De acordo com a MetSul Meteorologia, essa escassa nebulosidade, aliada ao ar seco, favorecem queda de temperatura durante a noite. Ao longo do dia, no entanto, as temperaturas sobem rapidamente.

Em Porto Alegre, o sol predomina. A mínima na capital será de 12°C, e a máxima chega aos 26°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 10°C / 27°C

Vacaria 8°C / 23°C

Caxias do Sul 9°C / 25°C

Pelotas 9°C / 25°C

Capão da Canoa 13°C / 25°C