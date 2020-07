Sexta rodada de testes rápidos da Covid-19 ocorre no Rio Grande do Sul

publicidade

A sexta rodada de testes rápidos e entrevistas que busca estimar o número de pessoas que já contraíram o novo coronavírus está sendo realizada neste sábado, domingo e segunda-feira no Rio Grande do Sul. O estudo, encomendado pelo Governo do Estado, é conduzido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) com o objetivo de mapear os casos da doença e acompanhar a velocidade de disseminação do contágio entre os gaúchos.

Em Porto Alegre, as visitas nas casas e apartamentos ocorrem na manhã e tarde deste sábado e domingo, mas não será necessário avançar desta vez o trabalho até a segunda-feira. Na Capital, as equipes são formadas por voluntários estudantes da área da saúde de diversos cursos de instituições universitárias, sobretudo alunos da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Em algumas situações, agentes comunitários de saúde prestam apoio nas visitas.

Um dos bairros visitados é o Bom Fim, onde a reportagem do Correio do Povo pode acompanhar uma equipe em ação, devidamente protegida para evitar o contágio do novo coronavírus. Além de um questionário, os moradores fazem um teste rápido que leva 15 minutos para ter resultado de detecção ou não de anticorpos para o vírus. Em caso de positivo, todos os residentes são testados e, validado o resultado, a coordenação na UFPel e a Prefeitura Municipal são comunicadas, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde é acionada para fazer contato com a família e passar as devidas orientações.

Integrante da comissão organizadora na Capital, a professora Helena Schirmer, coordenadora do Curso de Biomedicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), explicou que o intervalo, entre uma rodada e outra, é de um mês desde a quinta etapa. “Esse intervalo pode ser modificado caso se observe uma disseminação mais rápido do vírus do que está sendo detectado”, observou. “Ele pode mudar de acordo com a evolução da disseminação do vírus na comunidade”, enfatizou.

A professora Helena Schirmer disse que deparou-se com um problema nesta sexta rodada em Porto Alegre. “Esta semana saiu a notícia de que o estudo havia sido cancelado pelo Ministério da Saúde, mas foi o estudo nacional”, frisou. Ela assegurou que a pesquisa estadual está mantida. “Estamos tendo recusa em alguns locais por que as pessoas estão dizendo que foi encerrada”, lamentou.

Em todo o Rio Grande do Sul estão sendo testadas 4,5 mil pessoas. Além de Porto Alegre, os municípios de Pelotas, Canoas, Santa Maria, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Passo Fundo e Caxias do Sul estão incluídas na sexta rodada, Em torno de 500 domicílios foram escolhidos de modo aleatório em cada uma dessas cidades. Os resultados da última rodada, divulgados no final de junho, já identificaram o avanço da pandemia. Na oportunidade, o estudo estimava que cerca de 53 mil pessoas, equivalente a 0,47% da população gaúcha, tivesse anticorpos para a doença. O dado representa um gaúcho infectado para cada 214 habitantes.