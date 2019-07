Sexta será fria e com chance de neve no RS

publicidade

A parte mais intensa do ar polar entra no Estado nos próximos dois dias, fazendo desta sexta-feira um dia extremamente frio. O sol aparece, mas em vários pontos ocorrem períodos de nebulosidade. Há chance de chuva isolada, especialmente no Sul e no Leste do Rio Grande do Sul.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há chance de neve e chuva congelada. Frio será intenso inclusive durante a tarde. A noite será ainda mais fria, período que registrará as mínimas. Rajadas fortes de vento no sul e no leste, e que podem chegar a 100km/h na orla.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. Mínima será de 3°C, e máxima não passa dos 11°C.

Mínimas e máximas no RS

Caxias do Sul -1°C / 6°C

Santa Rosa -1°C / 10°C

Santa Maria 3°C / 9°C

Livramento -2°C / 9°C

São José dos Ausentes -4°C / 4°C

Vacaria -3°C / 5°C