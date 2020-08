Shopping centers não registram aglomerações após flexibilização ao comércio de Porto Alegre

publicidade

O movimento de clientes nos shoppings Total, Praia de Belas, Rua da Praia, João Pessoa, Iguatemi e BarraShoppingSul, depois de mais de 40 dias fechados em função da pandemia da Covid-19, foi tranquilo. O público começou a chegar aos estabelecimentos comerciais no começo da tarde desta sexta-feira.

Nestes locais, o atendimento nos restaurantes e praças de alimentação não foi permitido. Não houve aglomerações e na entrada dos shoppings equipes os funcionários verificavam a temperatura e recomendavam ao público o uso da máscara e do álcool em gel. No Shopping Total, a circulação de clientes foi tranquila e muitos aproveitaram para conferir as ofertas de presentes para o Dia dos Pais.

No Rua da Praia Shopping, que operou das 10h às 18h, a técnica em enfermagem Suzana Ferreira Pestana, moradora do bairro Santana, elogiou a retomada das atividades. "Estava com saudades de entrar nas lojas e conferir as ofertas", ressaltou. O João Pessoa optou por funcionar das 11h às 19h. A capacidade de clientes está limitada a 50% (1.417 pessoas). Estética e salão de beleza operam com 30% da capacidade. Das 10h às 11h o atendimento no shopping é prioritário para idosos, informou a gerente geral Cristiane Bernardo.

O Shopping Iguatemi abriu as portas às 11h30min para o grupo de risco e idosos e das 12h às 20h para o público em geral. Estão abertas lojas essenciais e não essenciais (comércio em geral). Já os restaurantes e operações de alimentação funcionam apenas por sistema de tele-entrega (delivery) e pegue e leve (take away), sendo vedada a formação de filas e aglomeração de pessoas. Os salões de beleza funcionam com restrição de clientes simultâneos, sala de espera e recepção.

Já o funcionamento da rede Bourbon, do Porto Alegre Centerlar e do Moinhos Shopping no sábado, nos setores de alimentação e restaurantes (pegue e leve/tele-entrega) será das 12h às 20h (opcional das 10h às 22h). Nas lojas e quiosques, das 12h às 20h (opcional das 10h às 22h). As lojas essenciais não terão alteração.

No domingo, praça de alimentação e restaurantes (pegue e leve/tele-entrega) funcionam das 12h às 20h. Lojas e quiosques das 14h às 20h (opcional das 12h às 20h) e os estabelecimentos comerciais essenciais não terão alteração.