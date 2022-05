Shopping registra filas para vacinação de pessoas acima de 65 anos em Porto Alegre

publicidade

A aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com mais de 65 anos neste sábado teve filas pela manhã no Shopping João Pessoa, no bairro Farroupilha, um dos quatro locais disponibilizados pela Prefeitura. Mesmo assim, o atendimento foi rápido e organizado no local, que teve demarcações. No shopping, também houve a aplicação da vacina contra a gripe para adultos. O movimento foi mais tranquilo em locais como a Unidade de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico, uma das duas que imunizou contra ambas as doenças em crianças.

“Nossa expectativa é que haja uma boa adesão deste novo público a partir de 65 anos. Contamos também com o tempo bom para isto”, afirmou Alex Avelino Bittencourt, gerente responsável da Associação Hospitalar Vila Nova, unidade responsável pela vacinação no João Pessoa. O casal Jairo Aguiar, 72 anos, e Zeni Gonçalves, 65, veio do Lami para uma consulta médica de Jairo e já aproveitou para tomar a quarta dose. “Achamos importante realizar este gesto”, disse o idoso, que ainda estava na fila.

Mauro Tadeu Braga da Silva, 68, morador do bairro Bela Vista, fez o mesmo. “Com a vacina, podemos ficar mais tranquilos, e com ela, acredito que a pandemia pode passar mais rapidamente. Espero que todos que possam vir, venham e façam”, afirmou ele, depois de receber sua dose. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ainda não há previsão para que haja redução da faixa etária de recebimento das vacinas contra a Covid-19.

A assessoria de imprensa da secretaria disse que aguarda receber mais doses para ampliar o público em Porto Alegre, e que o governo do Estado deve entregar mais nesta semana. A definição de 65 anos como idade mínima foi feita na última sexta. A secretaria afirmou também que não tem o levantamento de quantas pessoas estão com doses em atraso em Porto Alegre. No entanto, conforme o painel de vacinação da Secretaria Estadual de Saúde (SES), há 95 mil pessoas na Capital com o período da segunda dose expirado, e 343,8 mil pessoas com a dose de reforço atrasadas.