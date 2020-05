Shoppings, bares e restaurantes montam estruturas para retomar atividades em Porto Alegre

publicidade

Depois de quase dois meses fechados, os shoppings centers, galerias, academias, bares, restaurantes e lancherias de Porto Alegre começaram lentamente a retomada das atividades. A manhã desta quarta-feira nos estabelecimentos comerciais foi de organização e montagem das estruturas para receber os clientes, sempre com base no decreto municipal que autorizou os estabelecimentos a funcionarem com até 50% da capacidade de ocupação segundo o Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI) de cada lugar e deverão cumprir normas de higienização como o uso de álcool.

Nas galerias do Rosário, Malcon, Chaves e 7 de Setembro, no Centro Histórico de Porto Alegre, a movimentação de trabalhadores foi intensa. Na galeria do Rosário, Rian Ferraz, da relojoaria Big Ben, disse que agora é a hora de de trabalhar para pagar as contas e tentar diminuir os prejuízos por conta do fechamento dos estabelecimentos comerciais em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). "Temos que trabalhar muito para pagar os fornecedores", ressaltou.

Galerias no Centro voltaram com as atividades. Foto: Guilherme Almeida

Já Stepahnie Calçada, da loja Mocellin, especializada na venda de perfumes e relógios, disse que os próximos dias serão para avisar os clientes de que o atendimento presencial foi retomado. "Vamos realizar promoções para atrair o público", destacou.

Na galeria Malcon, Juliano Garcia, proprietário da Via Anzi, loja de calçados, afirmou que a ideia a partir de agora é vender muito bem para pagar as contas que estão atrasadas. Ele acredita que essa retomada será de grande dificuldade para todas as empresas. "Será um 2020 de muita dificuldade para os lojistas", acrescentou.

Tempo de organização

Nos shoppings Praia de Belas, João Pessoa, Total, Iguatemi, BarraShoppingSul, Rua da Praia e Bourbon, os funcionários chegaram cedo para organizar as lojas fechadas há cerca de 60 dias.

No shopping Praia de Belas, um grupo de trabalhadores fez fila na entrada onde foi verificada a temperatura antes do acesso ao estabelecimento comercial. O funcionamento do mix de lojas deverá ocorrer até sexta-feira. Pela manhã, as únicas atividades abertas ao público eram os bancos, agências dos Correios, farmácia e o posto da Polícia Federal que funciona no segundo andar do Praia de Belas.

No shopping Total, a manhã também foi de organização para os lojistas que pretendem retomar o atendimento ao público a partir sexta-feira. A proprietária Jaqueline Albernard, da loja Sul Concept, afirmou que na retomada do atendimento aos clientes serão oferecidos muitos descontos. Em todos os shoppings, o serviço de segurança informava aos frequentadores que a retomada do atendimento ocorrerá na próxima sexta-feira.

Museus e bibliotecas seguem fechados

Apesar de autorizados a retornarem seguindo regras, locais como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), Memorial do Rio Grande do Sul, ambos na Praça da Alfândega, a Biblioteca Pública do Estado, na rua Riachuelo, e museu Júlio de Castilhos, na rua Duque de Caxias, no Centro Histórico, permaneceram fechados para visitação na manhã de ontem. Outros pontos, no entanto, como clubes de tiro, voltaram a funcionar. Os espaços estão sendo abertos para treinamento, testes de aptidão técnica e certificação, e já recebem o público.

Clubes de tiro voltaram a funcionar na Capital. Foto: Alina Souza

O prefeito Nelson Marchezan Júnior disse que a a Prefeitura de Porto Alegre acompanhará com cautela a flexibilização das atividades econômicas na cidade em meio à pandemia da Covid-19.Após a publicação do decreto que libera shoppings, bares e restaurante, entre outros serviços, o chefe do Executivo municipal afirmou que, se a situação sair do controle, haverá volta de restrições.