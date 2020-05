Shoppings de Porto Alegre não devem ser reabertos

publicidade

Os shoppings de Porto Alegre não devem aderir ao decreto publicado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quinta-feira. A Prefeitura da Capital informou os shoppings não estão liberados para reabertura e que segue em vigência o atual decreto municipal.

O decreto 20.562, assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre em 30 de abril. Nele, foi autorizado a volta apenas das atividades de profissionais autônomos, liberais, microempreendedores individuais e microempresas.

• Leia a portaria da SES na íntegra

O decreto da Secretaria Estadual da Saúde libera a reabertura dos shoppigs centers das 20 regiões gaúchas identificadas com as bandeiras amarela e laranja. A nova flexibilizaçã restringe aos estabelecimentos, no entanto, a abertura de áreas de recreação, cinemas, teatros, bares e pubs, assim como a utilização de provadores de roupa em lojas, serviços de buffet de restaurantes e lancherias e lounges.

A região de Lajeado, identificada com a bandeira vermelha, é a única a não ser beneficiada pela flexibilização nesta semana. A releitura das bandeiras ocorre sempre aos sábados, passando a valer nas segundas-feiras.