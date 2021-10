Simulação de acidente de trânsito é realizada no túnel do Morro Alto, na BR 101, em Maquiné

publicidade

Uma simulação de acidente de trânsito, com vazamento de produto perigoso, deixou bloqueado na manhã desta quarta-feira no interior do túnel do Morro Alto, em ambos os sentidos, no km 67 da BR 101, em Maquiné, no Litoral Norte. O exercício da situação de emergência foi realizado pela concessionária CCR ViaSul. O desvio do tráfego na região, sendo utilizado o antigo trecho da rodovia que fica no entorno, fez parte da atividade.



“O objetivo principal foi a capacitação das nossas equipes e o treinamento delas em uma situação real e muito focado também na interação e trabalho integrado deste tipo de atendimento com as demais instituições”, explicou o coordenador de atendimento da CCR ViaSul, Cristiano Kowalski, à reportagem do Correio do Povo.



Segundo ele, o túnel com cerca de 1,8 quilômetro de extensão foi escolhido como local da simulação por ser considerado o trecho mais crítico da rodovia em caso de um acidente de trânsito com carga perigosa. Ele observou que trata-se de um ambiente confinado.



Dentro do túnel foi simulada a colisão entre um automóvel e um caminhão tanque carregado com gasolina. O combustível vazou sobre a pista, bloqueando-a totalmente. Na verdade, tratava-se de água. Já quatro vítimas eram voluntários, com uma fingindo estar em estado grave, duas apresentando ferimentos leves e uma que escapou ilesa.



O exercício permitiu que fossem testados todos os equipamentos de emergência existentes no túnel, como jatos ventiladores, portas corta-fogo, megafonia e sinalização de evacuação, existentes no túnel. “O túnel tem a zona de passeio atrás da mureta rígida. Em uma situação de acidente, a gente pode evacuar as pessoas por ali. Ao longo de toda a extensão existem cinco portas corta-fogo que ligam um túnel ao outro”, destacou Cristiano Kowalski. De acordo com ele, as pessoas podem ser retiradas do túnel onde ocorreu o acidente e levadas para o outro, possibilitando assim a retirada delas em segurança do local.



Sobre o balanço do exercício de emergência realizado nesta manhã, Cristiano Kowalski explicou que “sempre tem uma lição apreendida” e “uma evolução”, além de “uma necessidade de melhoria no processo e realinhamento”. Conforme ele, o objetivo principal que era a capacitação e treinamento das equipes foi atingido.



A integração entre os órgãos e instituições participantes também funcionou, mas Cristiano Kowalski constatou que será preciso tornar mais conhecido o protocolo de procedimento de atendimento, que é empregado pela concessionária. “Foi extremamente positivo”, resumiu ao fazer uma avaliação geral.



A atividade teve as participações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Polícia Civil (PC), Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam), Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), Brigada Militar (BM), Instituto-Geral de Perícias (IGP), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Grupo São Francisco, Geo Emergência Ambiental e Rede SIM de Postos. O simulado de acidente com produto perigoso integrou o cronograma de ações previsto para a Semana Nacional de Redução de Desastres.



ESTRUTURA



Conforme a CCR ViaSul, os usuários dos trechos concedidos das BRs 101, 290 (freeway), 386 e 448 têm à disposição, 24 horas por dia, atendimento de emergência médico e mecânico, inspeção permanente de tráfego, solicitação de informações, entre outros. Estes serviços podem ser acionados por meio do Disque CCR ViaSul 0800 000 0290 pelo WhatsApp pelo (51) 3303-3858.



Além do atendimento ao longo dos 473 quilômetros, a concessionária disponibiliza 14 Bases de Serviços Operacionais, onde ficam dispostos os veículos indispensáveis ao atendimento das ocorrências. Sete desses pontos contam com Serviços Atendimento ao Usuário (SAU), oferecendo estruturas com banheiros, fraldários, água e café, totens para informações, entre outros.



As equipes do SAU são compostas por mais de 200 colaboradores, dos quais aproximadamente 100 são de atendimento pré-hospitalar, entre socorristas, enfermeiros e médicos. A frota do serviço é composta por 67 veículos de atendimento, entre guinchos leves e pesados, caminhões-pipa, caminhões de apreensão de animais, ambulâncias de resgate e de UTI móvel.