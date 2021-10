Sindicato dos rodoviários de Porto Alegre convoca mobilização para sexta-feira

publicidade

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Porto Alegre (Stetpoa) anunciou, nesta quinta-feira, que fará nova mobilização a partir das 5h desta sexta-feira. Segundo a entidade, os funcionários estarão reunidos em frente a empresa Sudeste, localizada na região Leste da Capital. A empresa atende linhas de grande fluxo como Bonsucesso, Pinheiro, Santa Maria e Alameda.

A ação, conforme o sindicato, é motivada por diversos fatores. Dentre eles, "a possibilidade de parcelamento de salários e (ou) no décimo terceiro salário, caso a prefeitura nao venha efetuar determinados repasses aguardados pelos empresários", afirma a nota divulgada pela categoria.

De acordo com a Stetpoa, o encontro de amanhã deve definir as próximas mobilizações, incluindo uma possível paralisação. “O objetivo único é o de criarmos garantias para os trabalhadores rodoviários de todas as empresas, e para isso, o prefeito da cidade precisa gerar seguranças no salário dos trabalhadores rodoviários, já que empresários não estão fazendo isso!”, define o presidente da entidade, Sandro Abbáde.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) informou que os técnicos da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e da Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATPPOA) estão analisando a legitimidade de um novo aporte. Se houver, o pagamento deverá ser feito nos primeiros dias do mês.