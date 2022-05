Sobe para 106 o número de mortos por chuvas em Pernambuco

publicidade

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco encontrou, na tarde desta terça-feira, os corpos de seis vítimas de deslizamentos no Grande Recife. Três deles foram localizados na Vila dos Milagres, e outros três em Jardim Monteverde, segundo a nota divulgada pela Defesa Civil. Com isso, subiu para 106 o número de mortos pelas fortes chuvas em Pernambuco desde quarta-feira.

Os corpos encontrados nesta tarde serão encaminhados ao IML (Instituto de Medicina Legal) do Recife, onde serão feitas as perícias para identificar as vítimas. Agora, a quantidade de desaparecidos baixou de 16 para dez, sendo oito já identificados e dois ainda sob investigação, uma vez que, de acordo o comunicado, os informes ainda são imprecisos.

Uma portaria publicada pela AGU (Advocacia-Geral da União) nesta terça-feira determinou que as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos relacionados às enchentes em Pernambuco e Alagoas sejam tratadas com urgência. O documento foi publicado no DOU (Diário Oficial da União).

Na prática, todos os processos licitatórios que envolvem as chuvas deverão ter conclusão em até 72 horas, e a dispensa ou inexigibilidade de licitação precisam ser respondidas em até 48 horas. Para isso, os gabinetes do consultor-geral da União, do procurador-geral da União e do procurador-geral federal estarão em regime de plantão. A alta prioridade só não prevalece sobre as demandas que tenham relação com o enfrentamento da Covid-19.

Veja Também