Sobe para 11.387 o número de mortes por Covid-19 no RS

Com oito novos óbitos reportados nesta segunda-feira, o Rio Grande do Sul passa a contabilizar 11.387 mortes em decorrência do coronavírus. Os casos divulgados hoje ocorreram em cinco municípios gaúchos entre 28de janeiro e 14 de fevereiro. A atualização do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) reportou ainda a inserção de 992 novos infectados no painel de monitoramento que, somados aos demais registrados nos últimos 11 meses, contabilizam 586.315 casos de contaminação.

A taxa de ocupação de leitos de UTIs nesta segunda-feira, segundo dados estaduais, é de 77,6%. Dos 2.103 pacientes internados, 1.702 têm diagnóstico confirmado ou suspeito para Covid-19. Os demais estão hospitalizados em UTIs por outras doenças. Contudo, estes números podem ser mais elevados visto que 54 dos 299 hospitais gaúchos têm dados em atraso.

O Rio Grande do Sul já vacinou, até o momento, 345.747 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Destas, 6.424 já receberam a segunda dose da imunização.

Mortes reportadas pela SES

Canela (mulher, 74)

Canela (mulher, 70)

Caxias do Sul (homem, 89)

Caxias do Sul (mulher, 92)

São Borja (homem, 53)

Sarandi (homem, 74)

Venâncio Aires (mulher, 89)

Venâncio Aires (homem, 84)