Sobe para 14 número de pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul

publicidade

O levantamento de balneabilidade realizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) colocou 14 pontos como impróprios para banho no Rio Grande do Sul nesta semana. As informações aparecem no 8° boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2020/2021.

Ao todo, os técnicos da Fepam analisaram 90 pontos, localizados em 43 municípios, e identificaram irregularidades em sete pontos no litoral Norte, cinco na região Central e dois na região Sul. Na semana passada, o levantamento havia apontado seis pontos sem condições de balneabilidade.

Já em Porto Alegre, o relatório de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira, pela Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, indicou que todos os seis pontos analisados nos bairros Lami e Belém Novo possuem águas próprias para banho.

Veja os locais em que o banho não é recomendado, de acordo com a Fepam: