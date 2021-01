Sobe para 19 o número de mortos em acidente com ônibus de turismo no Paraná

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal confirmou no início desta tarde que o número de mortos subiu para 19 no acidente ocorrido com um ônibus de turismo, com placas de Belém do Pará, que saiu da pista e tombou em uma ribanceira no início desta manhã no km 668 da BR 376, em Guaratuba, no Paraná, na descida da Serra do Mar, na divisa com Santa Catarina.

Os hospitais receberam mais de 30 feridos. Conforme a tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, da Comunicação Social da Operação Verão Litoral 2020/2021 do Paraná, sete passageiros estão em estado grave, seis encontram-se em situação moderada e outros 20 tiveram ferimentos leves. Ela informou ainda que "o Corpo de Bombeiros Militar permanece no local até a finalização dos trabalhos do Instituto Médico Legal e atua também com cães de busca na região para localização de possíveis vítimas que possam ter sido ejetadas".

De acordo com a PRF, os feridos graves foram encaminhados para o Hospital São José, em Joinville (SC)), e Hospital Cajuru, em Curitiba (PR), enquanto os feridos leves foram encaminhados para hospitais de Garuva (SC) e Joinville (SC).

A excursão, com 53 passageiros e dois motoristas, saiu de Ananindeua, no Pará, e viajava para a praia de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Após essa parada, o ônibus seguiria para São José, na Grande Florianópolis.

Além da PRF, o acidente mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e Santa Catarina, Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, Samu, concessionária Arteris Litoral Sul e do Samu.

A Polícia Civil de Guaratuba abriu inquérito e está colhendo depoimento do condutor, de 68 anos, que escapou ileso do acidente. O trecho da rodovia permanecia bloqueado, com mais de 15 quilômetros de congestionamento na região.

GOVERNADOR

Já o governador do Pará, Helder Barbalho fez a postagem em sua conta no Twitter. “É com muita tristeza que recebi a notícia do grave acidente, em Guaratuba, no litoral do Paraná, envolvendo um ônibus de turismo de Belém”, manifestou-se. “Imediatamente, pedi para o secretário de segurança do Estado entrar em contato com os responsáveis pelo resgate, no local do acidente, para identificar as vítimas e prestar o apoio necessário. Meus sentimentos aos que perderam familiares nesse terrível incidente”, acrescentou.

ESCAPE

Na madrugada do dia 6 deste mês, um outro ônibus de turismo vindo do Pará quase também acidentou-se na mesma BR 376, em Guaratuba. O motorista do coletivo, com 37 ocupantes, conseguiu utilizar a Área de Escape no km 671,7, após ter problemas mecânicos com perda de freios.

O veículo já estava a uma velocidade de 118 km/h e percorreu 115 metros dentro do dispositivo de segurança. Não houve feridos, exceto o susto dos passageiros que viajavam para Florianópolis, em Santa Catarina.