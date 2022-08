Sobe para 29 o número de casos confirmados de varíola do macaco no RS

publicidade

O Rio Grande do Sul confirmou mais oito casos de varíola do macaco (monkeypox) nesta terça-feira. Com isso, o Estado já contabiliza 29 infecções, distribuídas em 14 municípios gaúchos. O novo boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) foi divulgado no final desta tarde.

Porto Alegre é a cidade com o maior número de infecções (8). A doença também foi registrada em Campo Bom (1), Canoas (2), Caxias do Sul (3), Esteio (1), Gabribaldi (1), Igrejinha (2), Novo Hamburgo (2), Montenegro (1), Passo Fundo (1), Santo Ângelo (1), São Marcos (1), Uruguaiana (1) e Viamão (3). Além destes, a SES reportou um caso de residente de fora do Estado, mas que foi diagnosticado na Capital.

Do total dos casos confirmados, 16 são do sexo masculino e 13 do sexo feminino.

Sintomas e transmissão

A erupção cutânea (lesões, bolhas, crostas) em diferentes formas é um dos principais sintomas da doença e pode afetar todo o corpo, incluindo rosto, palmas e plantas e órgãos genitais.

A transmissão acontece por meio de contato direto ou indireto com gotículas respiratórias, mas principalmente através do contato com lesões de pele de pessoas contaminadas ou com objetos e superfícies contaminadas. O período de transmissão se encerra quando as crostas das lesões desaparecem.

Vacinas

As primeiras vacinas contra a varíola do macaco devem chegar ao Brasil em setembro. Os imunizantes são fabricados pelo laboratório dinamarquês Bavarian Nordic e serão adquiridos pelo governo brasileiro por meio da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).