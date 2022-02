Sobe para 34 o número de mortos pelas chuvas em Petrópolis, no Rio

publicidade

A prefeitura de Petrópolis, cidade do serrana do Rio Janeiro, informou nesta quarta-feira que subiu para 34 o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram a cidade. Até esta manhã, foram contabilizadas 207 ocorrências, das quais 171 foram por deslizamentos.

A administração municipal diz que segue em atendimento nas regiões mais afetadas pelas chuvas como no no Morro da Oficina, no Alto da Serra. Ao longo da madrugada, os agentes da Defesa Civil atuaram em ocorrências e realizaram rondas pela cidade. Vários pontos do centro estão com vias obstruídas. A orientação é que a população evite a cidade, tendo em vista as dificuldades de transporte e locomoção no momento. Ainda segundo a pasta, as aulas na rede pública foram suspensas.

Atendimento aos desabrigados e vítimas

Agentes da Defesa Civil e outros serviços públicos atuam na recuperação das vias e atendimento às ocorrências. Pontos de apoio estão abertos para o acolhimento de pessoas de áreas de risco, que tiveram que sair das residências no momento da chuva forte. No momento, 184 pessoas estão sendo atendidas nas estruturas, em sua maioria escolas, com o suporte de assistentes sociais, profissionais de Saúde, Educação e agentes comunitários.

Só na localidade conhecida como Morro da Oficina, no Alto da Serra, é estimado que 80 casas tenham sido afetadas. Em outras regiões como 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boening, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Whashington Luiz e Coronel Veiga também há registros de desabrigados.