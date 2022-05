Sobe para 79 o número de mortes em Pernambuco por causa das chuvas

publicidade

O número de mortes confirmadas por causa dos temporais em Pernambuco desde sexta-feira (27) chegou a 79. A informação foi divulgada pelo governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), em coletiva de imprensa na noite deste domingo (29). De acordo com o chefe do Executivo estadual, o total de desaparecidos, que mais cedo era de 56, agora é incerto.

Câmara disse que as buscas vão continuar "até haver segurança de que todas as vítimas dessa tragédia sejam identificadas e levadas aos setores competentes". Ele anunciou ainda a liberação de R$ 100 milhões para atender a Recife e outros 13 municípios que já decretaram situação de emergência.

Até a tarde deste domingo, 56 corpos haviam sido localizados. O número da noite mostra 23 mortes a mais. São 3.957 desabrigadas, sobretudo nos municípios da região metropolitana e na Mata Norte, segundo o último número divulgado. Os dados são da Central de Operações e do Centro Integrado de Comando e Controle Regional de Pernambuco.

As equipes de resgate atuam em 12 pontos de deslizamento, com auxílio de cães farejadores e equipamentos específicos para a ação. Desde o começo de sábado até a madrugada deste domingo, o Grupamento de Bombeiros Marítimo resgatou 593 vítimas ilhadas.

"No Recife, os resgates aconteceram nos bairros de Coqueiral, Imbiribeira, Ipsep e Tejipió. Em Jaboatão, houve atendimento na Vila Dois Carneiros, Socorro e Muribeca. Desde a sexta-feira (27), mais de 46 mil chamados foram feitos ao 193, com deslocamento das equipes", divulgou a Defesa Civil de Pernambuco.

Ainda segundo o comunicado, já há o reforço dos 92 novos soldados do Corpo de Bombeiros Militar nomeados neste sábado (28), além do auxílio de militares da corporação enviados pela Paraíba e profissionais que vieram de Minas Gerais, todos especializados no atendimento a casos de deslizamento. Também há equipes do Exército e da Marinha atuando nas operações.