Sobe para cinco o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde divulgou, na tarde desta terça-feira, que o Brasil possui cinco casos suspeitos de coronavírus, dois pacientes a mais ante o boletim do dia anterior. Destes, quatro pacientes em observação estão no estado de São Paulo, que também reúne 20 dos 45 casos suspeitos descartados de Covid-19. O país não possui nenhum caso confirmado de coronavírus até o momento.

Já o quinto caso suspeito está localizado em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e trata-se de uma criança de dois anos de idade. Ela está sendo acompanhada pelo hospital local desde 12 de fevereiro. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, a amostra de material coletada da criança deu negativa para os vírus comuns e, agora, uma nova amostra está sendo testada para o coronavírus. Todos os pacientes suspeitos têm histórico recente de viagens à China. No entanto, nenhum deles esteve em Wuhan – epicentro da epidemia que iniciou em janeiro.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje por Gabbardo, uma amostra está em trânsito para o Lacen e outras três estão sendo processadas no Centro Nacional de Influenza (NIC) para investigação de vírus respiratórios comuns. Das amostras descartas até o momento (45), oito delas deram positivo para o vírus da Influenza B, 11 para o Influenza A e o restante divididos em menores quantidades para demais vírus.

O perfil epidemiológico dos casos em observação é de 60% masculino e 40% feminino (3 homens e duas mulheres) com idade mediana de 31 anos (sendo um deles uma criança). O Ministério da Saúde destacou que manterá a mobilização no combate ao vírus até a chegada do inverno, independente de haver futuramente casos confirmados.

Desde o dia 28 de janeiro deste ano, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul contabilizou 16 notificações suspeitas por coronavírus no Estado, sendo 15 deles já descartados ou excluídos – por não se encaixarem no critério de suspeição. Entre os suspeitos, apenas um caso precisou de internação, sendo adotada medida de isolamento hospitalar, e o restante dos casos suspeitos foi recomendado o isolamento domiciliar.

O balanço mais recente divulgado pelo governo chinês aponta que o país asiático já registrou 1,8 mil mortes por coronavírus. Só na China Continel, foram contabilizadas, nessa segunda-feira, 98 novas mortes na província de Hubei.