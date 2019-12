Sobe para sete número de mortos em deslizamento em Recife

publicidade

Um deslizamento de terra deixou pelo menos sete pessoas mortas na região do Córrego do Morcego, no bairro Dois Irmãos, em Recife, no estado de Pernambuco, na manhã desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a tragédia deixou um total de 10 vítimas. Inicialmente o número era de cinco mortos, mas outros dois corpos foram localizados no final da manhã, segundo informa o governo do Estado de Pernambuco. Os bombeiros ainda trabalham no resgate dessas duas vítimas fatais.

Entre os mortos, cinco pessoas da mesma família morreram. Entre elas, três adultos, uma criança e um bebê de dois meses. Duas vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade e uma encaminhada para o Hospital da Restauração. Os Bombeiros buscam duas mulheres desaparecidas sob os escombros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h55 desta madrugada e chegou ao local do deslizamento às 3h12. Até o momento, há seis viaturas no local da tragédia.

Os bombeiros informaram ainda que utilizam cães farejadores para o resgate das vítimas e devem permanecer no local até que a última vítima seja encontrada. O deslizamento ocorreu após a queda de uma barreira que atingiu duas casas na região. Um ficou totalmente destruída e outra, parcialmente.