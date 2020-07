Sobe para sete o número de municípios em situação de emergência por enchentes no RS

publicidade

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou no final da manhã desta terça-feira um novo balanço sobre a situação das cidades atingidas pelas chuvas e enchentes nas últimas semanas. De acordo com os dados, subiu para sete o número de municípios que decretaram situação de emergência em função do mau tempo.

Os decretos de emergência mais recentes foram emitidos por São Sebastião do Caí e Bom Retiro do Sul. Antes disso, as cidades de Roca Sales, Arroio do Meio, São Jerônimo, Montenegro e Eldorado do Sul já haviam publicado o documento.

Conforme o órgão, 3.867 pessoas seguem fora de casa por conta de alagamentos. São ao todo 1.262 pessoas desabrigadas (em abrigos públicos) e outras 2.603 desalojadas (em casa de amigos ou parentes). Aos poucos, o tempo firme está propiciando a diminuição das águas dos rios e o consequente retorno dos moradores às residências.

As cidades com maior número de pessoas fora de casa são: Roca Sales, com 1.045 pessoas; seguida de Lajeado, com 720; e Bom Retiro do Sul, com 250.