Sol aparece e temperaturas ficam amenas nesta terça-feira

publicidade

O sol aparece entre nuvens ao longo desta terça-feira. A presença da nebulosidade acontece especialmente na madrugada e na manhã, abrindo ao longo do dia. A temperatura também deve ficar amena no Rio Grande do Sul, com máximas passando dos 20°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há chance de neblina e até de chuva em alguns pontos isolados do Estado. Nos próximos dias, os termômetros devem marcar máximas acima dos 30°C em diversas regiões.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. Na Capital, a mínima deve ser de 14°C, enquanto a máxima fica na casa dos 25°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 13°C / 25°C

Santa Maria 13°C / 25°C

Uruguaiana 12°C / 26°C

Bagé 10°C / 24°C

Santa Rosa 12°C / 28°C

Chuí 12°C / 23°C