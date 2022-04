Sol aparece em todo o RS neste sábado

publicidade

O sol aparece no Rio Grande do Sul neste sábado, com tempo aberto e céu claro no Oeste, Centro e Norte do Estado. O Sul e o Leste gaúcho seguem sob influência de circulação de umidade marítima.

Por isso, cidades do litoral, nas lagoas e seu entorno, no Leste da Serra e na Grande Porto Alegre, embora o sol apareça com nuvens, seguem sujeitas à chuva passageira. O dia começa e termina frio, mas a tarde será bastante amena.

De acordo com a MetSul. as localidades de maior altitude do Sul do Brasil devem ter madrugadas frias neste fim de semana, com chance de mais registros ao redor de 0ºC ou negativos, o que vai manter a possibilidade de geada.

A área de São José dos Ausentes será uma das mais frias. Na maioria das localidades do Sul do país, o frio perde força nas próximas madrugadas, embora a temperatura siga baixa no período noturno.

Em Porto Alegre, a mínima é de 12ºC, e a máxima chega aos 21ºC neste sábado.

Mínimas e máximas no RS

Rio Grande 13°C / 21°C

Caxias do Sul 8°C / 19°C

Santa Maria 11°C / 22°C

Alegrete 9ºC / 22°C

Torres 13°C / 21ºC

Uruguaiana 9°C / 23°C